Pfalzgrafenweiler Zwei Verletzte bei Unfall auf L 404

An der Einmündung der Kreisstraße 4729 auf die Landesstraße 404 wollte ein 25-jähriger Opel-Fahrer gegen 2.30 Uhr die Kreuzung mit der L 404 geradeaus in Richtung Durrweiler (L 398) überqueren. Dabei missachtete der junge Mann die Vorfahrt eines Peugeots, dessen 64-jähriger Fahrer auf der bevorrechtigten L 404 in Richtung Pfalzgrafenweiler unterwegs war und sich aus Sicht des Opel-Fahrers von rechts der Kreuzung näherte.

Bei einem heftigen Zusammenprall der beiden Autos wurde der Opel des Unfallverursachers noch gegen einen Audi geschleudert, dessen 40-jährige Fahrerin verkehrsbedingt an der Einmündung von Durrweiler her (L 398) an der Kreuzung wartete.

Bei dem Unfall wurden eine 22-jährige Beifahrerin im Opel und eine 63 Jahre alte Beifahrerin im Peugeot leicht verletzt und mussten durch die eintreffenden Rettungskräfte in umliegende Kliniken gebracht werden.