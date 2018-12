Pfalzgrafenweiler Zur Einstimmung auf das Fest

Begrüßt wurden alle von Ortsvorsteherin Doris Sannert und Christa Dengler vom Haus Edelweiler. Wie in den Jahren zuvor hatte Thomas Hoch das Programm zusammengestellt und kündigte die Lieder an. Neben traditionellen Weihnachtsliedern wie "Macht hoch die Tür" oder "Es ist ein Ros’ entsprungen" wurden auch Lieder aus dem kirchlichen Gesangbuch angestimmt. "Tochter Zion" erklang ebenso wie "Horch der Engel Sang". Dazu gab es englische Weihnachtslieder wie "Let my Light Shine Bright" oder "Light a Candle in the Dark". Mit "La nuit" war sogar ein französisches Weihnachtslied darunter.

Der Chor, der aus Dillingen angereist war und seinen Aufenthalt im Haus Edelweiler zum Proben nutze, stimmte mit "Es wird scho glei dumpa" und mit dem Adventsjodler a cappella auch zwei Mundartlieder an. Die anderen Lieder wurden mit Gitarre oder am Keyboard begleitet. Mit "Neigen sich die Stunden" verabschiedete sich der Chor, dem die Gäste und die Gastgeberinnen mit Applaus für ihre einfühlsame und qualitativ hochwertige Einstimmung auf das Weihnachtsfest dankten. Doris Sannert und Christa Dengler luden zu Glühwein, Punsch, Gebäck und zum geselligen Beisammensein ein.