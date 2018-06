Pfalzgrafenweiler (wb). Der Schwarzwaldverein, Ortsgruppe Pfalzgrafenweiler, beteiligt sich am Sonntag, 10. Juni, am Wandertreffen der benachbarten Schwarzwaldvereinsortsgruppen Altensteig, Haiterbach, Pfalzgrafenweiler und Waldachtal in Haiterbach. Beginn des Treffens mit Bewirtung der gastgebenden Ortsgruppe Haiterbach ist um 14 Uhr bei der Schutzhütte auf dem Staudach. Im Mittelpunkt der Wanderung steht nicht die Zahl der Kilometer, sondern das Kennenlernen der Wanderer untereinander und die Pflege gut nachbarlicher Beziehungen. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr auf dem Volksbankparkplatz am Marktplatz in Pfalzgrafenweiler. Die etwa vier Kilometer lange Zuwanderung, zusammen mit der Ortsgruppe Waldachtal, beginnt auf dem Dorfplatz in Alt-Nuifra und führt auf dem Gäurandweg zum Festplatz auf dem Staudach. Die etwa drei Kilometer lange Rückwanderung führt auf dem Haiterbacher Kuckucksweg zurück nach Alt- Nuifra. Gäste sind willkommen. Wanderführer ist Willi Bosch, Telefon 07445/21 05.