Pfalzgrafenweiler Zehn Augenblicke der Besinnung

Unterwegs führt der Weg an der "Station der Besinnung" vorbei, wo Bänke und eine beeindruckende Aussicht zur Pause einladen. Der 11,6 Kilometer lange, ausgeschilderte Wanderweg beginnt in Pfalzgrafenweiler-Neu-Nuifra in der Ortsstraße, Ecke Vörbacher Straße. Ein 1,5 Kilometer langer, barrierefreier Abschnitt führt vom Wanderparkplatz Staudach bei Haiterbach zur "Station der Besinnung" und als Rundweg über Alt-Nuifra zurück nach Haiterbach.