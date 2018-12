Pfalzgrafenweiler Wer steckt da im Radio?

Das ändert sich an diesem Tag. Jenna und ihre Schwestern lernen auf dem Weg nach Karlsruhe nicht nur den Unterschied zwischen der Straßenbahn und dem Zug kennen. Sie erfahren auch, was Schienenersatzverkehr ist.

Doch nach drei außerplanmäßigen Umstiegen ist es geschafft: Die O’Sullivans stehen vor dem Gebäude in der Philipp-Reis-Straße, in dem "die neue Welle" untergebracht ist. Noch sechs Stockwerke nach oben, dann dürfen sie mit 45-minütiger Verspätung im Besprechungszimmer des Senders Platz nehmen.

Kurz darauf werden sie von Marco Schenk begrüßt, der bei der neuen Welle im Team Nachrichten arbeitet und die Region Freudenstadt mitbetreut, . "Wir gehen gleich mal weiter in die interessanten Räume", sagt er nach der Vorstellung. Also geht es für die Mädels und ihre Mutter Schnurstraks in die Redaktion. Hier sind alle schwer beschäftigt und sitzen an langen Tischreihen mit Kopfhörern am Computer. Über ihnen an der Wand hängen zwei große Bildschirme auf denen Nachrichten laufen.

Schenk führt die Kinder in einen kleineren Raum. Auch hier gibt es Bildschirme und Computer, aber auch Mischpulte und Mikrofone. Jenna, Kayla und Amy dürfen alles ausprobieren: Knöpfe drücken, Regler verschieben und ins Mikrofon sprechen. Dann ist es Zeit für Fragen. "Ist schon mal was schief gegangen?", fragt beispielsweise Kayla. Zur Antwort spielt Schenk eine ganze Reihe von aufgezeichneten Tonspuren ab – mit Versprechern, Sendestörungen und auch eine mit Schluckauf.

Bevor es so richtig spannend wird, wollen die Mädchen noch wissen, woher der Name "die neue Welle" kommt (eine Anspielung auf den ehemaligen Karlsruher Sender "Welle Fidelitas"). Nachdem das geklärt ist, öffnet Schenk die Tür eines benachbarten Studios.

Die roten Leuchtbuchstaben "On Air" an der Tür verraten bereits, dass aus diesem Raum gerade live gesendet wird. Trotzdem nimmt sich Moderator Jan Zipperer jede Menge Zeit für die Besucherinnen. Amy lernt von ihm, dass die Radiomusik von einer großen Datenbank auf dem Computer abgespielt wird. Bei insgesamt 800 Liedern im Repertoire des Senders wäre das mit einer Bühne auch nur schwer zu bewerkstelligen. Zipperer zeigt den Schwestern außerdem, wie er mit der Fantasie der Hörer spielen kann und Schafe, Hunde oder auch Fensterputzen simulieren kann. "Radio ist Kino im Kopf", erklärt er. Zwischendurch muss er immer wieder kurz auf Sendung, um die Nachrichten oder die neuen Songs anzukündigen.

Zum Abschluss gibt es noch einen Abstecher in die Vertriebsabteilung und eine Geschenktüte für jeden. Dann geht es wieder zurück in die S-Bahn diesmal ohne Zwischenfälle nach Freudenstadt. Ob sich der Ausflug gelohnt hat? Da sind sich die drei Schwestern einig: "Auf jeden Fall!"