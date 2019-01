Pfalzgrafenweiler Weniger Teams am Start

Pfalzgrafenweiler. In einer offenen Klasse und in einer AH-Gruppe kämpfen die Teams in der Sporthalle in Pfalzgrafenweiler noch am heutigen Samstag, dem letzten Turniertag, um den "Cup der Württembergischen". Günther, AH-Leiter beim "Phönix", hieß Teams und Zuschauer willkommen. Er hoffe auf "ein tolles Turnier und vor allem auf faire Spiele".

In der offenen Klasse hatten sich sieben Teams angemeldet: Café Ricco Ebhausen, Die Jäger, Kreisligalegenden, Prêt a Manger, AlpiHood, Victorius Secret und FCN. Dazu kommen fünf AH-Mannschaften: Rösch’s Fußballstammtisch (TV), Legenden-Express, Angels, das Team "Bauch, Beine, Tor" und Berndl’s Dream Team. Ausrichter des Turniers ist die AH des "Phönix", an allen Turniertagen im Foyer der Sporthalle für die Bewirtung zuständig. Als Schiedsrichter im Einsatz waren und sind Helmut Stichler, Edin Aljkovic, Karl-Wilhelm Braun sowie Tuncer Karadagli. Die Turnierleitung wurde mit Daniel Grammel, Uwe Walliser und Christian Graf besetzt.

Am heutigen Samstag, dem letzten Turniertag, werden ab 18 Uhr die finalen Vorrundenspiele in der offenen Klasse ausgetragen. Ab 20 Uhr steht das Halbfinale an. Wer Turniersieger in dieser Gruppe wird, entscheidet sich gegen 21.15 Uhr im Finalspiel. Zuvor, gegen 21 Uhr, wird das Spiel um Platz drei ausgetragen. Dazwischen hat die AH des Phönix ein Neun-Meter-Schießen, von der Qualifikation bis zum Finale, angesetzt.