Pfalzgrafenweiler Weiterer Baustein fürs Wir-Gefühl

Pfalzgrafenweiler-Neu-Nuifra . Nicht nur die Ortsbevölkerung, auch zahlreiche Gäste aus der näheren Umgebung, vergnügten sich beim Unterhaltungsprogramm am Eröffnungswochenende. "Das wichtigste Etappenziel ist mit der Einweihung unseres neuen Gemeinschaftshauses erreicht und sichtbar", so Bezirksbeiratsvorsitzender Hans-Peter Morlock zu Beginn des Festakts im voll besetzten Gemeindesaal des neuen Gebäudes. "Was jetzt noch folgt, ist das für alle spürbare ›Wir-Gefühl‹", so Morlock weiter. Hocherfreut zeigte er sich, dass die Wünsche seitens der Bürger berücksichtigt werden konnten und die Kosten für den Neubau im Auge behalten wurden.

Anregungen umgesetzt

Im Äschenteich, wo großer Gemeinschaftssinn spürbar ist und gelebt wird, auch durch die jährliche Rundwegsfeier mit der Weihnachtsgeschichte, ist das Dorfgemeinschaftshaus aus Sicht von Bürgermeister Bischoff "angekommen", nachdem es von den ersten Gedanken bis zur Einweihung ein über zehnjähriger Weg war. Der Gemeinderat hatte dafür im Jahr 2014 grünes Licht gegeben, die Bauphase startete im Jahr 2016. Aufgrund von Anregungen wurden beispielsweise die Fenster bodentief gestaltet und die Küche optimiert. Das Dorfgemeinschaftshaus habe sich wunderbar in die Ortsmitte eingefügt und lasse sich als gelungenes Vorhaben bezeichnen. Neben dem Dank an alle Baubeteiligten, angefangen von den Architekten und Planern über die Handwerker bis hin zur Projektbegleitung durch die Mitarbeiter des Bauamtes, stellte Bischoff die vielfältigen Möglichkeiten der künftigen Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses heraus.