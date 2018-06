Pfalzgrafenweiler Weiler Wald durchläuft Durststrecke

Die Zeiträume beim Einschlagen von Altbeständen müssten in die Länge gestreckt werden, um im Wald keine Labilität wegen Sturms entstehen zu lassen, so Zuleger. Darüber hinaus werden durch sogenannte Wertastungen Pflegearbeiten nicht nur an etwa 200 bis 300 Kiefern pro Jahr vorgenommen und dabei vor allem die unteren Äste entfernt. Der Revierförster tue das Dringende und Erforderliche, um den Wald zu pflegen.