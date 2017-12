Pfalzgrafenweiler Weihnachtsgeschenk für Schüler

Um die Spenden möglichst gerecht verteilen zu können, frage die Bank jedes Jahr die Schülerzahlen ab, erklärte der Bankvorstand. Jede Schule erhalte pro Schüler 1,50 Euro, mindestens jedoch 200 Euro.

630 Euro gehen in Pfalzgrafenweiler an die Grund- und Werkrealschule, 450 Euro an die Realschule. Die Schulen wollen die Spende der Volksbank Nordschwarzwald für Entwicklung und Anschaffung des eigenen Schulplaners verwenden.

Für den Kauf von Sportgeräten sind die 210 Euro vorgesehen, die die Grundschule Waldachtal erhält.

In Altensteig flossen an die Markgrafen-Grundschule 470 Euro, an die Grundschule in Spielberg und an die Altensteiger Förderschule jeweils 200 Euro. Die Schulen wollen die Spende als Zuschuss für ihre jährliche Zirkuswoche, für das Projekt Schulbesuchshund und zur Unterstützung von Schullandheimaufenthalten sozial schwacher Schüler verwenden. Letzteres gilt auch für die Hohenberg Werkrealschule, die 410 Euro bekommt. Die Friedrich-Boysen-Realschule wird ihre 940 Euro fürs Schülercafé verwenden. Das Christophorus-Gymnasium beschafft von den 880 Euro Turnierpreise für Sport- und Schachturniere. Der Rest des Geldes wird für Druckkosten von Abizeitung und Jahrbuch verwendet.

Die Grundschule Egenhausen finanziert mit ihren 200 Euro einen Theaterbesuch in Pforzheim.

In der Grundschule Oberes Enztal fließen 200 Euro und in der Grundschule Simmersfeld 350 Euro in die Schülerbücherei.

In dem Spendenbetrag von über 5700 Euro sei auch Geld für Unterrichtsmaterial enthalten, das an die Schulen geflossen sei, machte Fritz Kiefer deutlich.