Pfalzgrafenweiler Wärmenetz soll noch weiter wachsen

In den kommenden Jahren soll das Wärmenetz in Pfalzgrafenweiler weiter ausgebaut werden. Genannt wurden die Ortsteile Bösingen mit 50 Häusern, Durrweiler – hier ist der erste Bauabschnitt bereits erfolgt – und Neu-Nuifra, mit einem zweiten Bauabschnitt in 2019. In Herzogsweiler ist das Neubaugebiet erschlossen, und in Edelweiler soll im Neubaugebiet gestartet werden. Laut Vorstand sollen bei ausreichendem Interesse und vorliegender Wirtschaftlichkeit Projekte auch in den Teilorten realisiert werden. Dann wird auch gleichzeitig Glasfaser in die Kabelschächte eingelegt. Weiter gehen die Vorstände davon aus, dass bei einer Investitionssumme von jährlich einer knappen Million Euro in den nächsten drei bis fünf Jahren der Endausbaustand erreicht sein könnte.

Auf Lebensdauer von 50 Jahren ausgelegt

Das Nahwärmenetz sei auf eine ungefähre Lebensdauer von 50 Jahren ausgelegt und berge außer kleineren Reparaturen keine nennenswerten technischen Risiken. Erste Kesseltauschaktionen sind für 2022 geplant. Im Jahr 2025 soll fast das komplette Wärmenetz abgezahlt sein.

Vorstand Siegfried Neub gab bekannt, dass die Wärmelieferverträge künftig über eine Laufzeit von fünf statt zehn Jahren abgeschlossen werden. Außerdem werden ab jetzt statt sechs nur noch vier Sommermonate berechnet. Im Car-Sharing hat die Weiler Wärme inzwischen 18 Fahrzeuge im Bestand, die teilweise dauerhaft vermietet sind.

Im Diskussionsteil der Infoveranstaltung erläuterte Neub, dass für einen Kubikmeter Hackschnitzel-Herstellung lediglich ein Liter Diesel verbraucht wird und diese Menge Hackschnitzel 70 Liter Diesel bei der Wärmeerzeugung ersetzt. In diesem Zusammenhang ging Neub auch auf die Verbrennung von bisher nur naturbelassenem Holz bei der Wärmeerzeugung ein. Künftig sollen auch Paletten oder Spanplatten verbrannt werden, hierzu wurde ein entsprechender Antrag gestellt. Bezüglich der Emissionen wurden TÜV-Messungen vorgenommen, die über die Dauer von jeweils einem halben Tag fast die gleichen Ergebnisse brachten.

Die Weiler Wärme besteht seit 2008 und hat inzwischen 31 777 Meter Wärmeleitungen verlegt und 529 Hausanschlüsse eingerichtet. Sie war bei ihrer Gründung die erste Nahwärmegenossenschaft in Baden-Württemberg.

In den vergangenen zehn Jahren wurden 11,8 Millionen Euro investiert. Zählt man die Heizkraftwerke hinzu, summieren sich die Investitionen auf 20 Millionen Euro. Für das Jahr 2018 plant die Genossenschaft einen Umsatz von 2,4 Millionen Euro und prognostiziert einen Gewinn von 171 127 Euro. Bis 2022 geht man von einer Schuldenhalbierung auf 1,3 Millionen Euro aus und erwartet dann einen Gewinn, der deutlich über 300 000 Euro liegen soll.