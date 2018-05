Pfalzgrafenweiler (bine). Während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) dürfen Schank- und Speisewirtschaften in Pfalzgrafenweiler an Spieltagen länger öffnen. Der Gemeinderat hat auf der Grundlage der von der Bundesregierung beschlossenen Lärmschutzverordnung bei öffentlichen Fernsehdarbietungen während der WM eine Rechtsverordnung beschlossen, wonach die Sperrzeit für Gartenwirtschaften und Außenbewirtungsflächen in allgemeinen Wohn- und Mischgebieten von 22 auf 24 Uhr verlegt wird.