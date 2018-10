Zwei treue Blutspenderinnen aus Edelweiler wurden in der jüngsten Ortschaftsratssitzung geehrt. Ortsvorsteherin Doris Sannert (links) dankte Andrea Stoll (Bildmitte) für 25-maliges und Johanna Stoll für zehnmaliges Blutspenden im Namen des Deutschen Roten Kreuzes und der Gemeinde Pfalzgrafenweiler und überreichte ihnen Blutspender-Ehrennadeln in Gold samt Urkunde und einem Weinpräsent. Sie hoffe, so die Ortsvorsteherin, dass beide auch weiterhin ihr Blut spenden werden, um Unfallopfern und Kranken, aber auch der Forschung zu helfen. Foto: Ortschaftsverwaltung