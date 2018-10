Pfalzgrafenweiler (bine). Zum Ende der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Pflalzgrafenweiler machten einige Mitglieder des Gremiums darauf aufmerksam, dass Störungen im Mobilfunknetz vorliegen, seit der Wasserturm auf der Gemarkung Pfalzgrafenweiler saniert wird. Seit Beginn der Bauarbeiten wurden die dort vorgehaltenen Sendemöglichkeiten durch den Mobilfunkanbieter abgeschaltet. Inzwischen haben sich schon viele Bürger im Rathaus gemeldet und mitgeteilt, dass im Ort an einigen Stellen kein Handyempfang mehr vorhanden sei. Auch die Hausnotrufe sollen von dieser Situation betroffen sein. In der Sitzung des Gemeinderats teilte Bürgermeister Dieter Bischoff mit, dass die Sanierungsarbeiten am Wasserturm noch bis Ende Oktober andauern werden. Der Bürgermeister sieht die Mobilfunkanbieter in der Verantwortung, die Situation zu regeln.