Pfalzgrafenweiler "Schwede" ragt schon in die Höhe

Zwei Jahre ist es schon wieder her, so die Veranstalter, dass der "Alte Schwede" erloschen ist und ein rauschendes Fest zu Ende ging. Am Wochenende ist es nun wieder so weit. Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen, der Aufbau gestartet. Der "Alte Schwede" ragt schon seit einer guten Woche in die Höhe und ist bereit, seine Flammen in den Himmel zu schlagen, wenn er am Samstagabend entzündet wird. Mit 15 Metern Höhe haben sich die Motorradfreunde laut ihrer Mitteilung mit diesem "Schweden" erneut selbst übertroffen. Auf Grund der Größe und einem Gewicht von gut fünf Tonnen wurde der "Schwede" mit einem Autokran gestellt.

Die Gäste erwarten jedoch noch weitere Höhepunkte. Drei Bands wurden für das Wochenende engagiert. Am Freitag sorgt die Band Will-kuer für Stimmung, am Samstag die Band Roughhouse und am Sonntag die Band Recharged. Dazwischen wird mit Aktionen wie Spielen, "Wheelie-Maschine" und einer geführten Tour den Gästen Unterhaltung geboten. Auch die Verpflegung kommt nicht zu kurz. Die Küche habe sich mal wieder etwas Besonderes einfallen lassen, so die Motorradfreunde.