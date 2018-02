Pfalzgrafenweiler Schulhort in Pfalzgrafenweiler findet Zuspruch

Jeder Tag, so Rieger, steht unter einem neuen Motto. An dem Angebot können die Schüler freiwillig teilnehmen. Durch die Anschaffung eines Box-Sacks konnte eine Box-AG eingerichtet werden. Dienstags heißt es "Die Piraten sind los", mittwochs geht’s – als einziger Pflichttermin – in die Turnhalle, donnerstags wird mit Hinblick auf gesunde Ernährung gekocht und gebacken, und der Freitag bleibt flexibel für alle Themen, die an den vorangegangenen Tagen zu kurz gekommen sind.

Zusätzlich findet einmal pro Monat eine "Kinderkonferenz" statt. Sobald bei einem Angebot nachlassendes Interesse beobachtet wird, reagieren die Hortbetreuer, und es gibt ein neues. Ein Ferienprogramm gibt es, außer zwischen Weihnachten und Neujahr sowie in drei Wochen im Sommer, in allen Ferienzeiten. Dabei ist eine Anmeldung drei Wochen vorher verpflichtend. In der Vergangenheit waren jeweils bis zu 20 Kinder pro Ferienwoche angemeldet, die auch an einem Ausflug teilnehmen können.

Bürgermeister Dieter Bischoff sieht den Bedarf nach Ganztagsbetreuung, aber auch ein Alleinstellungsmerkmal durch den Hort, der mehr bieten könne als die Ganztagsschule, da es auch in den Ferien eine Betreuung gibt. Im Nachhinein sei der Weg richtig gewesen, einen Hort einzurichten, so der Rathauschef.

Benjamin Finkbeiner (FWV) fragte, ob auch Kinder aus finanziell schwächeren Familien unkompliziert Unterstützung bekommen und das Hortangebot in Anspruch nehmen können. Dafür seien, so Simone Rieger, alle Voraussetzungen geschaffen.

Die Kinder kommen zum überwiegenden Teil aus dem Kernort, aber auch aus den Teilorten von Pfalzgrafenweiler. Sie werden mit Mittagessen durch die Firma Essig aus Spielberg versorgt. Wer möchte, kann aber auch ein eigenes Vesper mitbringen. Ein Essen mit Vorspeise, Salat, Hauptmahlzeit und Nachtisch kostet momentan 3,60 Euro am Tag.