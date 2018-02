Pfalzgrafenweiler Schatzsuche mit Räuber Hannikel

In der Geschichte von Autorin Deuster verbreitet der Räuberhauptmann Hannikel mit seiner Räuberbande in den ausgedehnten Wäldern des Schwarzwalds Furcht und Schrecken. Doch davon ahnen die Geschwister Mathilda und Franz nichts, als sie mit ihren Eltern in einer Kutsche den Schwarzwald bereisen. Plötzlich stecken sie mittendrin in einer turbulenten Räubergeschichte…