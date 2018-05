Pfalzgrafenweiler Satter Käfer-Sound im ganzen Schwarzwald

Die ersten der 57 Exemplare sind bereits am Donnerstagabend eingelaufen, wie das Hotel mitteilt. Darunter auch ein Unikat. Denn "Snappy", wie die Teilnehmer aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Benelux-Staaten und sogar Norwegen das clubeigene Fahrzeug liebevoll nennen, wurde 2003 als einziges Modell aus der letzten Käferreihe in Mexiko in Snap-Orange lackiert. Das geschah auf Wunsch seines Erstbesitzers, des damaligen VW-Entwicklungsvorstands Wilfried Bockelmann, der selbst Käfer-Fan war. "Snappys" 3000 Brüder aus dieser Ultima-Edition-Serie erstrahlten derweil ausschließlich in Himmelblau oder Beige. Kein Wunder, dass "Snappy" heute mit einem Schätzwert von 40 000 Euro über Deutschlands Straßen rollt.

"Snappy" ist ein Star

Die Nachfahren des Entwicklungschefs haben das Auto dem Club zu einem Sonderpreis überlassen, weil sie ihn dort in guten Händen wissen. Überall, wo "Snappy" vorfährt, ist er heute der Star. Auch auf Messen sorgt das orangefarbene Exemplar regelmäßig für Staunen. Am Steuer im Zinsbachtal: Clubpräsident Walter Köhler, der das Treffen im Schwarzwald organisiert hat und für ein volles Haus im Vier-Sterne-Hotel sorgt. Ein Teil der 57 Käfer-Fahrer und ihre Begleitpersonen musste sogar in der Nachbarschaft untergebracht werden. Insgesamt zählt der Club 180 aktive Mitglieder.