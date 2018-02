Pfalzgrafenweiler Räte fühlen sich von Telekom verschaukelt

In der Gemeinderatsrunde war von "Sauerei" die Rede und davon, dass "die Leute hier für dumm verkauft werden". Schnelles Internet mit Verbindungsraten von 100 Mbit/s sei zugesagt und der ganze Ort voller Werbeschilder hierfür gewesen – und nichts sei passiert, hieß es am Ratstisch. Falls man bei der Telekom jemanden telefonisch erreicht habe, sei man bislang nur vertröstet worden. Auch Bürgermeister Dieter Bischoff sieht das Problem eindeutig auf Seiten der Telekom. Der Frust und die Zahl der Beschwerden stiegen, und man fühle sich "verarscht".

Gemeinde am Zug

Glasfaser sei die beste und schnellste Lösung, stellte Bischoff fest, und bei der zunehmenden Datenübertragungsmenge nicht nur für Privatpersonen wichtig. Überall, wo es möglich sei, seien seitens der Weiler Wärme bereits Mikroleitungen für Glaserfaserkabel vorhanden, ergänzte Gemeinderat Siegfried Neub (CDU), Vorstand der Energiegenossenschaft. In diese Leitungen könnte man Glasfaserkabel einblasen, so Neub. Bürgermeister Bischoff merkte an, dass in diesem Zusammenhang die Hausanschlusskosten zu klären seien. Neub ist der Auffassung, dass die Gemeinde hierfür die Weichen stellen müsste und der Vertrieb über die Firma Telsakom erfolgen könnte, die das gemeindeübergreifende Glasfasernetz in Pfalzgrafenweiler nach Fertigstellung betreiben wird. Bischoff und Traub waren sich einig, dass die Kunden wissen müssen, was sie erwartet, und die Gemeinde am Zug sei.

Ratsmitglied und Ortsvorsteher Andreas Ziefle (CDU) erkundigte sich nach der Kabelverbindung nach Kälberbronn. In diesem Bereich, so Traub, fehle noch ein Breitbandplan, damit Glasfaser verlegt werden könne.