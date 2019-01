Pfalzgrafenweiler Punkt für Punkt zum Gemälde

Pfalzgrafenweiler. Seit rund eineinhalb Jahren lebt der 1982 in Lima (Peru) geborene Israel Surco Cossio in Bösingen. Unter dem Künstlernamen Israelo bringt er in seinem Projekt "El Mundo Papel – Die Welt aus Papier" seine Kreativität zu Papier. Die in Pfalzgrafenweiler gezeigten Werke seiner ersten Ausstellung in Deutschland sind kleinformatig, über das DIN-A2-Format geht er mit den verschiedenen Maltechniken nicht hinaus.

Israelo arbeitet mit Aquarellfarben, Tusche oder der aus dem 19. Jahrhundert stammenden Technik des Pointillismus, auch bekannt unter dem Namen Punktierstil. Bei diesem ornamentalistisch wirkenden Bildaufbau formen sich Farbpunkte zu Gestalten und verschmelzen optisch mit den additiven Farbmischungen.

Der Schwarzwald hat ihn inspiriert