Pfalzgrafenweiler Planer geht von 18 Bauplätzen aus

Laut Tobias Rau umfasst das neue Baugebiet 1,35 Hektar – etwas mehr als im neuen FNP vorgesehen. Sollte alles nach Plan verlaufen, könnte im Frühjahr 2019 tatsächlich mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. Baubeginn für Interessenten wäre frühestens im Oktober danach, so Rau, der mit einer sechsmonatigen Bauzeit für die Erschließung rechnet. Diesen Zeitplan bezeichnete er als "sportlich", aber dennoch "realistisch".

Leichte Bauchschmerzen bereitet dem Planer jedoch die Entwässerung, die nach Vorgabe des Landratsamts Freudenstadt getrennt nach Schmutzwasser und Regenwasser erfolgen muss. Laut Rau soll das Schmutzwasser in den bestehenden Kanal in der Ubbachstraße abgeleitet werden. Dies sei der kürzeste und kostengünstigste Weg, und er sei machbar, so der Planer. Das Oberflächenwasser könne wahlweise in einem geschlossenen Rohrsystem oder einem offenen Graben zum Ubbach hin abgeleitet werden, erklärte er, räumte aber ein, dass das Landratsamt einen Erdgraben bevorzuge.

Um die Fließgeschwindigkeit des Wassers abzubremsen, sei zudem der Bau eines kleinen Rückhalbebeckens erforderlich. Der Planer empfahl, für das Becken nach einem Grundstück zu suchen, das außerhalb des Baugebiets liegt, um die bebaubare Fläche nicht noch weiter zu verkleinern. Ob offener oder geschlossener Graben, das könne später geklärt werden, so Rau zu den Gemeinderäten. Die genauere Planung zeige dann auch die Möglichkeiten auf, wo genau die Bauplätze platziert und die Erschließungsstraßen angelegt werden könnten. Der Planer rechnet mit 18 Bauplätzen mit einer Größe zwischen 450 und 650 Quadratmetern.

"Dann hoffen wir mal, dass alles so klappt", sagte Gemeinderätin Kathrin Mast am Ende des Vortrags. "18 Bauplätze – das ist doch schon mal was", zeigte sich Ratskollege Armin Hammann optimistischer. Und auch der Bürgermeister schlug angesichts der langen Wartezeit auf das Baugebiet positive und versöhnliche Töne an: "Wenn wir zügig zu Potte kommen, haben wir die Chance, bald wieder Bauplätze anbieten zu können."