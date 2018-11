Pfalzgrafenweiler Öffentliches trifft privates Recht

Pfalzgrafenweiler. Zum Thema "Altholzverbrennung in Pfalzgrafenweiler" meldete sich Ratsmitglied Adolf Gärtner in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu Wort. Die Entscheidung dazu in der Generalversammlung der Weiler Wärme, die Kritik ausgelöst hatte, wird auch Beratungsgegenstand der nächsten öffentlichen Ratssitzung sein.