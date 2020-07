Pfalzgrafenweiler Nico Nichaew war bei "Take me out"

Pfalzgrafenweiler - In der Kuppelshow "Take Me Out" geht es um einen Single-Mann, der 30 Single-Frauen von sich überzeugen will. Am Ende bleibt aber nur eine übrig, mit der er auf ein Date gehen kann. Die Frauen haben, während sich der Mann vorstellt und ein Video von seinem Beruf und seinen Hobbys gezeigt wird, die Möglichkeit zu buzzern. Wer buzzert, ist raus. Nico Nichaew aus Pfalzgrafenweiler hat 2016 an der Show teilgenommen. Jetzt wurde die Folge noch einmal ausgestrahlt. Wir haben den Bademeister gefragt, wie er heute zu seiner Teilnahme an der RTL-Serie steht.