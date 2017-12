Pfalzgrafenweiler Neues Denken bei Bildung und Digitalisierung

Mit Geschäftsführer Harald Jung unterhielt sich Kern über Bildung, Digitalisierung und Innovation, informiert das Büro des Abgeordneten in einer Pressemitteilung. Das Unternehmen Koch-Pac-Systeme ist derzeit mit rund 300 Beschäftigten weltweit aktiv und stellt Maschinen zur Verpackung verschiedenster Produkte her. "Was die nationale und internationale Kundschaft sehr schätzt, ist unser stetiger Einsatz neuester Technik und ausgereifter Technologien. Unser hervorragendes Ausbildungssystem in Deutschland kommt uns hierbei zugute", sagte Jung.

Er ist auch beim Campus Schwarzwald als Dozent engagiert und beschrieb seine Erwartungen an die Politik: "Durch unsere Standorte in vielen Ländern lernen wir gänzlich andere Denkweisen zu Wirtschaft, Technik, Kultur und Gesellschaft kennen. Nach meiner Überzeugung muss Deutschland seine Investitionen in Bildung und Innovation deutlich steigern."

Diese Bereiche sind Arbeitsschwerpunkte des Landtagsabgeordneten Kern. Er forderte beispielsweise einen tragfähigen Digitalpakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen, damit die digitale Ausstattung der Schulen dem heutigen Stand der Technik gerecht wird. Für Kern ist die Unterstützung der beruflichen Bildung in Baden-Württemberg ebenfalls wichtig: "Es muss möglichst wohnortnahe duale Ausbildungsangebote gerade auch in der Fläche Baden-Württembergs geben. Den Berufsschulen sollten zusätzliche Angebote, wie beispielsweise eine kombinierte duale Ausbildung und Meisterausbildung, ermöglicht werden."