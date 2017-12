Pfalzgrafenweiler Neue Standesbeamtin im Rathaus

Pfalzgrafenweiler. Nach erfolgreicher Teilnahme am zweiwöchigen Grundseminar für Standesbeamte an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf und einstimmigem Beschluss des Gemeinderats Pfalzgrafenweiler wurde Vanessa Hauser in der jüngsten Sitzung des Gremiums von Bürgermeister Dieter Bischoff zur Standesbeamtin ernannt.