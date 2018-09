Pfalzgrafenweiler Neue Anlage am Schulzentrum eingeweiht

Die sportlichen Einrichtungen für Schulen und Vereine in Pfalzgrafenweiler konnten dadurch um einen Baustein ergänzt werden, mit dem sich eine Kombination kurzer Wege zwischen Sporthalle, Bädern und Außenanlagen eröffnet.

Bürgermeister Dieter Bischoff sprach bei seiner Eröffnungsrede von der berühmten "Punktlandung", bei der die Handwerker den Hinterausgang nehmen, während über den Haupteingang die Gäste zur Einweihung eintreffen. So auch in Pfalzgrafenweiler, wo in kürzester Bauzeit eine "tolle Einrichtung mit verschiedenen Möglichkeiten für Leichtathletik und Ballsport entstanden ist", so der Bürgermeister.

Dass die Sanierung bereits seit Langem unumgänglich und notwendig war, da die alte Sportanlage sich nicht mehr als verkehrssicher erwiesen hatte, war bekannt und lange Zeit zurückgestellt. Durch drei Sponsorenläufe des örtlichen Turnvereins entwickelte sich eine Dynamik, die über eine langjährige Planungsphase zur Realisierung nach entsprechender Mittelbereitstellung durch den Gemeinderat geführt hatte. Die Gemeinde hat einen stolzen Betrag investiert, der über das Regierungspräsidium und durch die Sponsorenläufe mit insgesamt rund 108.000 Euro kofinanziert wurde. Die Gesamtausgaben für die Anlage beliefen sich auf etwa 490.000 Euro.