Pfalzgrafenweiler/Nagold Notorischer Schwarzfahrer muss ins Gefängnis

Die Staatsanwaltschaft hatte acht Monate gefordert. Der 40-Jährige, der in Pfalzgrafenweiler beschäftigt gewesen war, sitzt bis November 2020 in einem Mannheimer Gefängnis. Die Nacht vor der Verhandlung verbrachte er in der Justizvollzugsanstalt Rottenburg. Vorgeführt wurde der Angeklagte von zwei Justizbeamten.

"Anpassungsphase" so ziemlich vermasselt

Auf das Konto des Familienvaters – die sieben Jahre alten Kinder leben bei der Ex-Frau, die elfjährige Tochter in einem Kinderheim – gehen 30 Straftaten. Die Palette reicht von schwerem Raub über Sachbeschädigung, Diebstahl und Computerbetrug bis zum verbotenen Waffenbesitz und der Erschleichung staatlicher Leistungen.