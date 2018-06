Pfalzgrafenweiler Mathias Schweikle im Interview ohne Worte

Nach dem Sturm sei dann auch das Material da gewesen. Die vielen umgeknickten Bäume inspirierten ihn zu seinen ersten Land-Art-Kunstwerken, also der Kunst in der freien Natur. Die bekanntesten Werke Schweikles, dessen Objekte in einem Umkreis von 60 Kilometern rund um Pfalzgrafenweiler zu sehen sind, dürften die vier blauen Bäume an der B 28 und mittlerweile vor allem das große Vogelnest an der Autobahn A 81 bei Ehningen sein. Gerade bei diesem zeigt sich Schweikles Faible, die kleinen Dinge der Natur groß darzustellen und so diese Geschöpfe verstärkt ins Auge des Betrachters zu rücken. Ameisen etwa, auf einem Kreisverkehr in Pfalzgrafenweiler. Oder die Raben auf dem "Krabbenpfad" in Waldachtal.

Weiteres Beispiel gefällig? Ein 20 mal zwölf Meter großes "Spinnennetz" aus Birkenzweigen. Das ist, wie viele seiner Kunstwerke aus Holz, mittlerweile vergangen. Grund zur Trauer? Nicht bei "Mathi" Schweikle: "Dann gibt es wieder Platz für Neues."

Ein Thema bei der "Land Art" sei auch der natürliche Kreislauf, sagt Schweikle: "Meine Kunst verrottet, verwittert, geht kaputt." Das gehört eben auch zum natürlichen Lauf der Dinge.