Pfalzgrafenweiler Live-Performance im Doppelpack

Im Laufe des Tages blickten immer mehr Gäste dem Motorsägenkünstler aus Edelweiler über die Schulter, der von Haus aus Meister in der Automobilbranche ist und vor zwölf Jahren dieses schöne, aber anstrengende Hobby für sich entdeckt hat. Und so entstanden vor der Waldsägmühle aus einem Baumstamm drei Eulen, ein Waldschrat und – passend zum Hotelnamen – auch eine Handsäge. Weitere Kunstwerke sollen folgen, denn Thomas Meyer möchte sich in den nächsten Wochen auch noch den zweiten Baumstamm vornehmen.