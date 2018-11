Pfalzgrafenweiler Licht ins Dickicht der Definitionen

Für beide Gruppen gibt es in der Altholzverordnung wiederum die vier Kategorien A I bis A IV. In A I wird "naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde", eingeordnet. Kategorie II betrifft "verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel".

So stellt sich nun in Bezug auf die Weiler Wärme nicht nur die Frage, ob Altholz allein der Kategorie I oder auch der Kategorie II zugelassen werden soll, sondern auch, ob Industrie- und Gebrauchtholz oder nur eines von beiden beziehungsweise welches in welcher Kategorie.

Als eine mögliche Variante führt die Leserin an, "dass eventuell Altholz bis einschließlich Kategorie II zugelassen wird, dann aber nur Industrieresteholz und zum Beispiel nur von ortsansässigen holzverarbeitenden Betrieben".

Noch gar nicht berücksichtigt sind dabei die in der Immissionsschutzverordnung festgelegten Grenzwerte – der Diskussionsbedarf bleibt also hoch. Dies ist der Gemeindeverwaltung auch klar: Bevor der Gemeinderat eine Entscheidung über die AI/A2-Altholzverbrennung bei der Weiler Wärme trifft, soll es noch eine öffentliche Informationsveranstaltung geben.