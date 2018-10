Pfalzgrafenweiler Letzter Etatentwurf nach altem Recht

Eine Entnahme aus der Rücklage werde im nächsten Haushaltsjahr unumgänglich sein, so Bischoff. Im Wettbewerb mit anderen Kommunen sieht sich Pfalzgrafenweiler gut aufgestellt. Bereits in der kommenden Woche werden sich die Fraktionen, so der Sprecher der FWV, Horst Dieterle, zu Vorberatungen über das Zahlenwerk treffen. Der Haushalt für 2019 soll in der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 11. Dezember, beschlossen werden.

(bine). In Schulsanierungsmaßnahmen will Pfalzgrafenweiler zwischen 2019 und 2022 insgesamt 4,3 Millionen Euro investieren, wobei dafür ein Gesamtzuschuss von 1,8 Millionen Euro erwartet wird. Das neue Feuerwehrgerätehaus schlägt mit 3,5 Millionen Euro zu Buche, ein Landeszuschuss reduziert diese Kosten um 320 000 Euro.

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wird mit 100 000 Euro veranschlagt. Für den Bauhof sind für Lagerschränke, einen Hubarbeitstisch und Kleingeräte Ausgaben in Höhe von 20 500 Euro geplant. Auf dem ehemaligen Minigolfgelände soll ein Generationenplatz gebaut werden. Die Kosten dafür betragen 345 000 Euro. Dafür sind im Haushaltsplan 2019 die noch fehlenden 110 000 Euro veranschlagt. Den Gesamtkosten stehen Zuschüsse durch eine ELR-Förderung von 50 Prozent gegenüber.

Der Breitbandausbau wurde mit 875 000 Euro veranschlagt. Im Bereich Grundstückserwerb und -verkäufe geht die Verwaltung von 300­ 000 Euro im Ausgabenbereich und 500 000 im Einnahmenbereich aus. Ein Verkauf des Rathauses in Edelweiler soll 60 000 Euro in die Kasse spülen. Bei den Gewerbesteuereinnahmen wurden 3,75 Millionen Euro veranschlagt. Bei den Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätzen ist laut Sitzungsvorlage der Verwaltung über eine Erhöhung nachzudenken.

Die Verwaltung geht davon aus, dass im Verwaltungshaushalt kein Überschuss erwirtschaftet werden kann. Zum Ausgleich soll eine Zuweisung aus dem Vermögenshaushalt dienen. Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage werde sich deshalb nicht vermeiden lassen. Bei einem Gesamtvolumen von 23,9 Millionen Euro entfallen auf den Vermögenshaushalt 2019 rund 6,4 Millionen und auf den Verwaltungshaushalt 17,5 Millionen Euro.