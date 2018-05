Pfalzgrafenweiler Langgehegter Wunsch wird Realität

Pfalzgrafenweiler. "Ein langgehegter Wunsch wird endlich in die Tat umgesetzt", freute sich Bürgermeister Dieter Bischoff darüber, dass nach einer mehrjährigen Vorbereitungs- und Planungsphase nun endlich die Bauarbeiten beginnen können und der Umbau des alten Sportplatzes realisiert wird. Der entstehende Multifunktionsplatz, der inzwischen den Namen "Sportanlage am Schulzentrum" trägt, biete eine "wunderbare Ergänzung" zu den Sporthallen und sei sowohl für Vereine als auch für den Schulsport nicht nur eine gute Alternative im Bereich Leichtathletik und Ballsport, sondern auch eine willkommene Bereicherung für das sportliche Angebot unter freiem Himmel, so Bischoff.

Schulleiterin Angela Zepf sieht den Umbau mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Freude über das neue Sportgelände überwiege, wenngleich sie nach ihrem Ausscheiden aus dem Schuldienst zum Ende dieses Schuljahrs den Betrieb der fertiggestellten Anlage nicht mehr begleiten könne. Die Sanierung steht schon seit einigen Jahren im Raum, und der Zustand des Hartplatzes ließ eine intensive Nutzung aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu. Unebenheiten auf dem Hartplatz hatten zu einem erhöhten Verletzungsrisiko geführt.

Die Sanierungsarbeiten übernimmt als wirtschaftlich günstigster Anbieter die Firma Fahr aus Dornstetten zum Gesamtpreis von rund 430 000 Euro. Seitens des Förderprogramms "Kommunale Sportbauförderung" stehen 63 000 Euro bereit. Durch Spenden, Sponsorenläufe und Erlöse vom Schulfest stehen weitere 45 000 Euro zur Verfügung.