Pfalzgrafenweiler "Kultur vor Ort" geht in eine neue Runde

Den Abschluss der Veranstaltungsreihe macht der Auftritt der Band Dr. Mablues am 4. Mai. In mehr als 25 Jahren sind die neun Musiker aus dem Remstal zu einer einzigartigen Formation zusammengewachsen. Ihr bläserbetonter Mix aus Rhythm and Blues, Rock und Soul zusammen mit einer professionellen Bühnenshow fasziniert immer wieder das Publikum, so die Veranstalter.

Alle vier Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Saalöffnung ist um 19 Uhr. "Kultur vor Ort" bewirtet jeweils mit Getränken und einer Auswahl von kleinen Speisen.

tickets: Karten im Vorverkauf sind bei Schreibwaren Tabbert und Elektro Dieterle für 18 Euro erhältlich. Reservierungen sind per E-Mail an Karten@ Kultur-vor-Ort-Pfw.de möglich. Seit einiger Zeit bietet der Kulturverein auch Gutscheine an. Sie sind sowohl für die Veranstaltungen selbst als auch für Speisen und Getränke in unterschiedlichem Wert bei Christine Noll an der Gemeindekasse im Rathaus erhältlich.