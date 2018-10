Pfalzgrafenweiler Künftig Gewerbegebiet

Pfalzgrafenweiler (bine). Ein Antragsteller aus Durrweiler will seinen Gewerbebetrieb erweitern und eine Heizanlage zur Nahwärmeversorgung des Ortsteils errichten. Ein Bebauungsplan für das Grundstück in der Cresbacher Straße fehlte bis dato. Der Gemeinderat Pfalzgrafenweiler sprach sich in seiner jüngsten Sitzung bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen für die Aufstellung dieses Bebauungsplans aus.