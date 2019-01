Pfalzgrafenweiler "Kreis hat den Jackpot abgeräumt"

In seinem Vortrag verdeutlichte Teufel die Positionen der Landtagsfraktion. Bezahlbare Pflege müsse auch in der Fläche möglich sein, so der Abgeordnete. Mit dem Teilneubau des Freudenstädter Krankenhauses habe der Kreis bei der Krankenhausstruktur den Jackpot abgeräumt. Auch der Bau eines Hospizes in Nagold sei zu begrüßen.

Pflege könne man nie isoliert sehen, so Teufel. Wichtig sei es, bei Prävention, Rehabilitation und hausärztlichen Versorgung sektorenübergreifend zu arbeiten. So richte die CDU ihr Augenmerk noch stärker auf die Quartiersentwicklung. Gleiches gelte für die Unterstützung von Kommunen, Kreisen und gesellschaftlichen Akteuren bei der Entwicklung alters- und generationengerechter Pflege- und Versorgungsmodelle im Quartier. Weiter trete die CDU für den Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung ein. Pflegeberufe müssten attraktiver und Einrichtungen verbessert werden. Dabei gelte es, flexible Arbeitszeitmodelle und bessere Personalschlüssel anzuvisieren.

In der Aussprache kam die hohe Fluktuation in den Pflegeberufen zur Sprache, die aufrütteln müsse. Zudem wurde gefordert, Impulse zu schaffen, dass mehr Menschen den Pflegeberuf ergreifen. Teufel sprach die Einführung eines gesellschaftlichen Jahres an. Dies werde derzeit intensiv diskutiert.