Pfalzgrafenweiler Koch investiert 4,5 Millionen Euro

Pfalzgrafenweiler. Auf dem bisherigen Parkplatz entsteht auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern ein neues Bürogebäude mit Empfangsbereich und Konferenzräumen. Das Investitionsvolumen der Baumaßnahme beträgt nach Angaben des Unternehmens 4,5 Millionen Euro. Vorab wurden in diesem Frühjahr neue Parkflächen eingeweiht – "zukunftsweisend mit der ein oder anderen Möglichkeit, Elektroautos aufzuladen", wie Koch Pac-Systeme mitteilt.

Die gute Auftragslage, erklärten die Geschäftsführer Harald Jung und Karl Kappler beim Spatenstich, habe diese Investition notwendig und möglich gemacht. In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Mitarbeiterzahl weltweit nahezu verdoppelt. Zum Ende des Jahres will Koch mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigen. Doch dazu müssten auch die Produktions- und Bürokapazitäten mitwachsen. Die Produktion finde ausschließlich in Pfalzgrafenweiler statt, und jede Investition bedeute auch eine Stärkung des Wirtschaftsraums im Schwarzwald, betonte Karl Kappler.

Das Unternehmen ist Mitglied der Uhlmann-Gruppe, die weltweit mehr als 1500 Mitarbeiter beschäftigt. Auf dem Gelände von Koch entstehen Verpackungslinien für Kontaktlinsen, Konsum- und Industrieprodukte, Körperpflege- und Kosmetikartikel sowie Produkte in der Medizintechnik – und diese mit Schwerpunkt im internationalen Handel. "Die Aussichten für die Zukunft sind vielversprechend – dem Konsumgütermarkt wird ein Wachstum in Milliardenhöhe in den nächsten Jahren vorausgesagt", so Harald Jung.