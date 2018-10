Pfalzgrafenweiler Kläranlage: Zulauf wird teurer

Pfalzgrafenweiler (bine). Für die Arbeiten zur Änderung des Zulaufs an der Kläranlage in Bösingen wurden sieben Firmen im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung aufgefordert, ein Angebot abzugeben. Drei Firmen legten ein solches vor. Das wirtschaftlichste Angebot beläuft sich auf rund 219 000 Euro und liegt damit rund 47 Prozent über den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 150 000 Euro.