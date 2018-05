Pfalzgrafenweiler Kinder und Jugend in Bewegung

Pfalzgrafenweiler. Mit einem Eventmobil will Edeka-Inhaber Christian Schwarz die Jugend in Bewegung bringen. Kostenlos stellt er einen Anhänger zur Verfügung, der mit Bänken und Tischen sowie einem Festzelt für bis zu 80 Personen ausgestattet ist. Schwarz verleiht das in Kooperation mit der Brunner Mobil Werbung Böblingen entwickelte Eventmobil an Vereine, Kirchen und karitative Einrichtungen, aber auch an Gemeinden. 25 Sponsoren hat die Böblinger Firma für einen fünfjährigen Werbeaufdruck auf dem Eventmobil gewonnen, wodurch sich der Anhänger finanziert hat.