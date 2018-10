Pfalzgrafenweiler Jakobskirche strahlt in neuem Glanz

Die evangelische Kirchengemeinde entschloss sich daraufhin, den kompletten Turm zu sanieren. Den Hauptteil der Kosten – 60 000 Euro – trägt die Gemeinde Pfalzgrafenweiler. "Dafür sind wir sehr dankbar", betont Pfarrer Frank Ritthaler, der hofft, dass die Rücklagen der Kirchengemeinde durch Spenden und Opfergaben auf 41 000 Euro aufgestockt werden können. Den Rest bezahlen die evangelische Landeskirche in Württemberg (25 000 Euro) und der evangelische Kirchenbezirk Freudenstadt.

Mit der Turmsanierung wurde auch die stark verwitterte Turmuhr saniert. Um die Ziffernblätter aus Eiche abschleifen und neu lackieren zu können, mussten alle vier Skelettziffernblattkränze samt Zeiger abmontiert werden. Weiter unten am Turm galt es, Sandstein-Eckquader und Fenstereinfassungen teilweise zu erneuern und neu zu verfugen. Nach einer Überprüfung der gesamten Turmspitze wurden schließlich etliche historische Ziegel ersetzt. Die Decke im Treppenhaus, die zur Empore führt, musste nach einem Wasserschaden neu gestrichen und das historische, schmiedeeiserne Geländer, das nach neuesten Vorschriften nicht die erforderliche Höhe hat, erhöht werden. Die Sonderlösung für das Geländer sei in enger Absprache mit dem Amt für Denkmalschutz erfolgt, so Gall. Letztlich wurde im Gemeindesaal neben der Kirche auch noch ein weiterer Heizkörper eingebaut. Sobald das Gerüst vollends entfernt ist, sollen noch die Setzungen der Pflastersteine im Zufahrtsbereich der Kirche beseitigt und fehlende Steine eingesetzt werden.

Die Geschichte der Jakobskirche reicht weit zurück. Vor ihr stand an ihrem Platz die Kirche Peter und Paul. Die Jakobskirche wurde zwischen 1469 und 1482 im frühgotischen Stil erbaut.

Ihren Namen verdankt sie der Nähe zum Jakobsweg, genauer gesagt zu einem alten Zugangsweg, der zu einem der Hauptwallfahrtswege zum Grab des Apostels Jakob im spanischen Santiago de Compostela führt.

Von dem einstigen Gotteshaus ist allerdings nicht mehr viel übrig, denn 1772 wurde die gesamte Kirche – mit Ausnahme ihres viereckigen Turms – neu aufgebaut. Kurze Zeit später, am 24. April 1798, blieb das Gotteshaus samt Pfarrhaus, Forsthaus und allen anderen Gebäuden auf dem "Kirchbuckel" wie durch ein Wunder von einem Großbrand verschont.

1906 wurde die Jakobskirche noch einmal um ein Vielfaches vergrößert. Eine umfangreiche Sanierung ihres Innenraums erfuhr sie in den Jahren 1966/67. 1981 musste dann auch ihr Äußeres überholt werden.