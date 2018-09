Pfalzgrafenweiler Heftiger Unfall fordert drei Schwerverletzte

Das Unglück, in das zwei Autos mit insgesamt vier Insassen verwickelt waren, ereignete sich gegen 17.45 Uhr in einem Waldstück auf Höhe von Herzogsweiler. Die Beschädigungen der beiden Autos, ein Kombi und ein Geländewagen, sowie der Leitplanken lassen auf einen heftigen Aufprall schließen. Nähere Auskünfte über den Hergang und die Ursache waren zunächst nicht in Erfahrung zu bringen.

Auto offenbar in Gegenverkehr geschleudert

Beamte der Verkehrspolizei in Zimmern bei Rottweil wurden gerufen, sie übernahmen die Untersuchungen. Laut Augenzeugen war eins der Autos in den Gegenverkehr geschleudert. Mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes waren vor Ort, um die Schwerverletzten ins Krankenhaus zu bringen, zwei Männer und eine Frau.