Pfalzgrafenweiler Haushaltsberatung im Eilzugtempo

Horst Dieterle (FWV) schlug vor, 2019 die Konferenzanlage zu beschaffen und die Beschattungsanlage auf 2020 zu verschieben. Obwohl mehrere Ratsmitglieder geäußert hatten, dass Wortbeiträge – trotz guter Akustik in der Mehrzweckhalle – nicht immer gut zu verstehen seien, fanden sich nur sechs Befürworter für die Verstärkung der Stimmen per Mikrofon. Die Mehrheit hielt die Anschaffung nicht für notwendig.

Ebenfalls abgelehnt wurde das Anbringen einer Beschattungsanlage. Kurt Kirschenmann (SPD) erklärte, dass sie primär an Herbstabenden bei Sonnentiefstand gebraucht werde, hielt es aber für "absoluten Luxus", dafür 22 000 Euro zu investieren. Benjamin Finkbeiner (FWV) verwies auf die Abschottung bei nichtöffentlichen Sitzungen, um den Einblick in den Sitzungsraum zu verhindern. Er sprach sich anschließend aber dafür aus, die Beschattung zu streichen und stattdessen die Mikrofone zu kaufen. Kurt Kirschenmann nannte den Haushaltsansatz "Umsetzung Fußverkehrs-Check" mit 20 000 Euro "diffus". Der Bürgermeister erklärte, dass darin auch Planungskosten enthalten seien und 2020 eine Verkehrsschau in Sachen Burgstraße anstehe.

Sanierungsstau beim Abwasser

Doris Sannert (FWV) wollte zu den geplanten Straßenmaßnahmen wissen, ob die Sanierungen zurückgestellt werden, falls keine Zuschüsse fließen. Die Verwaltung wies darauf hin, dass zurzeit vieles geschoben werde und über die Umsetzung entschieden werde, wenn die Förderbescheide vorliegen.

Beim Haushaltsansatz "Neubau Feldweg Lehnle" wurde der ursprünglich geplante Betrag von 62 000 Euro auf 15 000 Euro reduziert. Bürgermeister Bischoff informierte, dass der Bauhof nicht in der Lage sei, die in der letzten Sitzung beschlossenen Sanierungsarbeiten auszuführen. Ein örtlicher Unternehmer reiche ein Angebot ein.

Diskutiert wurden auch Ausschreibungen, bei denen die Angebote Adolf Gärtner (FWV) zufolge momentan etwa 40 Prozent über Normalniveau lägen. Die Ratsrunde war sich einig, dass man, wie schon geschehen, überzogen hohe Ausschreibungen aufheben könne.

Besprochen werden sollen auch die Riesenpakete im Bereich der Wasser- und Abwassermaßnahmen. Kämmerer Möhrle verwies auf eine Zuschussquote von 80 Prozent bei Abwassermaßnahmen, bei denen mittlerweile ein deutlicher Sanierungsstau vorliege. Bürgermeister Bischoff möchte nicht zu viel aufschieben. Er schlug eine "Fall-zu-Fall-Entscheidung" vor, da man nicht wissen könne, wie sich die Konjunktur weiterentwickelt.

Insgesamt weist der Entwurf des Haushaltsplans ein Gesamtvolumen von mehr als 33,3 Millionen Euro aus. Davon entfallen knapp 24 Millionen auf den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, 2,1 Millionen auf den Eigenbetrieb Wasser sowie jeweils 3,6 Millionen auf den Eigenbetrieb Abwasser und den Eigenbetrieb Freizeitbad.