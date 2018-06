Pfalzgrafenweiler. Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 9 und 15 Uhr ein geparktes Quad in der Dieselstraße in Pfalzgrafenweiler beschädigt. Am Quad, das in Höhe des Hauses Nummer neun geparkt war, stellte die 22-jährige Eigentümerin mittags Beschädigungen an der Radkastenabdeckung fest. Ein Teil des Plastiks war abgebrochen worden. Aufgrund der Gesamtsituation kann ein Unfall ausgeschlossen werden, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Das Polizeirevier Horb ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter Telefon 07451/ 960 Hinweise von Zeugen entgegen.