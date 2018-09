Pfalzgrafenweiler Gemeinde setzt auf Zuschüsse aus zwei Töpfen

Pfalzgrafenweiler. Die anstehenden Sanierungsarbeiten am Freizeitbad Pfalzgrafenweiler kosten Schätzungen zufolge 1,07 Millionen Euro. Durch Zuschüsse aus dem Tourismusprogramm und dem neuen Sanierungsprogramm des Bundes können die Kosten auf 35 Prozent gesenkt werden. Die Gemeinde müsste in den Jahren 2019 und 2020 für Technik und Außendämmung insgesamt rund 373 000 Euro in die Wirtschaftsplanung einstellen.