Pfalzgrafenweiler Geköpfter Kater: Keine Spur von Täter

Pfalzgrafenweiler - Es ist der Vorabend der Halloween-Nacht. In Pfalzgrafenweiler bricht Kater Simba gegen 18 Uhr zu einem nächtlichen Streifzug auf. Am nächsten Tag wird der Russisch Blau-Mix tot auf dem Gehweg in der Daimlerstraße gefunden. Der Kopf des Tieres fehlt - bis heute.