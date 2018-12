Pfalzgrafenweiler Fußballteams können sich jetzt anmelden

Es ist ein Turnier für jedermann, wie der Verein mitteilt. Abgeschafft ist seit einiger Zeit bereits die "Pfalzgrafenweiler"-Regel. Das heißt, dass auch Spieler eingesetzt werden können, die nicht in Pfalzgrafenweiler wohnen oder Vereinsmitglied sind. Zudem ist seit dieser Auflage auch die "Aktiven-Regel" abgeschafft, sodass auch mehr als zwei aktive Spieler gleichzeitig auf dem Feld stehen dürfen.

Eingeteilt ist das Turnier in drei Spielklassen: In der offenen Klasse (Jahrgang 2003 und älter) wird der offizielle Ortspokal ausgespielt. Jeweils vier Feldspieler und ein Torhüter sorgen für schnelle Spiele in der Halle. Etwas gemächlicher, aber nicht weniger filigran geht es in der Klasse der Alten Herren (Jahrgang 1989 und älter) zu. Die Jugendteams (Jahrgänge 2003 bis 2007) runden das Turnier ab. Pro Mannschaft können zehn Spieler gemeldet werden.

Anmeldungen nehmen AH-Leiter Roland Günther (Telefon 07445/32 40, E-Mail heroguenther@gmx.de) und Dietmar Schulz (Telefon 07445/ 2354, E-Mail dietmar.schulz@ wuerttembergische.de) entgegen. Anmeldeschluss ist am Montag, 17. Dezember. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro.