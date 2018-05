Pfalzgrafenweiler Für mehr Lebensqualität im Ort

Pfalzgrafenweiler. Im vergangenen Jahr hatte sich die Gemeinde um die Teilnahme an der vom Land Baden-Württemberg finanzierten Untersuchung beim Fußverkehrs-Check beworben und wurde neben sieben weiteren Kommunen ausgewählt.

Insgesamt fanden, so Philipp Hölderich vom Planungsbüro Planersocietät, vier gut besuchte Veranstaltungen im Rahmen dieser Überprüfung statt. Nach der Auftaktveranstaltung im Juli gab es zwei Begehungen, an denen auch viele Bürger teilnahmen, und einen abschließenden Workshop mit Bürgerbeteiligung.

Bei der ersten Begehung mit Start am Marktplatz, durch Kirchstraße, Lange Straße, Christoph-Decker-Straße und Burgstraße sowie Panoramaweg und Killweg über die Kronenstraße zurück zum Marktplatz wurden schwierige Querungen begutachtet. Bei der zweiten Route vom Biopunkt in der Hauptstraße zum Gwinner-Kreisel und in die Gewerbegebiete Schollenrain II sowie Schornzhardt mit Rückweg über die Spielberger und Lange Straße bis zur Kinderkrippe standen große Kreuzungen und der Fußweg zu den Einkaufsmöglichkeiten im Gewerbegebiet im Vordergrund. Auch Verweilmöglichkeiten, etwa das Aufstellen von Sitzbänken, war Thema. Die Erkenntnisse und Ergebnisse hat das Planungsbüro in einem 50-seitigen Abschlussbericht dokumentiert, den Philipp Hölderich am Dienstagabend erläuterte.