Pfalzgrafenweiler Für den guten Zweck

Am 23. August waren Mitglieder des Vereins "Kinder in Tschernobyl Pfalzgrafenweiler" von ihrer Hilfsfahrt nach Weißrussland mit vielen neuen Eindrücken zurückgekehrt. In Weißrussland hatten sie sich auch mit der Gesangsgruppe Kressiwa getroffen, mit der der Verein seit Jahren gemeinsam MS-Kranke beziehungsweise deren Familien unterstützt. Dabei war ein Konzert der international bekannten Gruppe im Rahmen ihrer Deutschlandtournee besprochen worden. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Allerdings würde sich die Gruppe im Anschluss über eine Spende freuen. Der Reinerlös wird in Weißrussland an MS-Kranke weitergegeben.