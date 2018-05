Pfalzgrafenweiler Fast 1300 Stunden an Eigenleistung

In vier Monaten notierten die Mitglieder 1288 Arbeitsstunden. Viele Helfer hätten gar nicht alle Stunden notiert, betonte Pfeifer, der auch Gönnern und Firmen dankte, die zum Teil großzügig mit Spenden weiterhalfen. So habe die angestrebte Gesamtsumme an Umbaukosten nahezu um die Hälfte unterschritten werden können.