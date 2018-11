Pfalzgrafenweiler Erstmals ein Weihnachtsprogramm

Was es mit Blockflöten zu tun hat, dass Sixpack sich jahrelang dem Weihnachtsbetrieb entzogen hatte, wird das Publikum in den Konzerten erfahren, die jeweils sonntags ab 17 Uhr am 9. Dezember in der Remigiuskirche in Altensteigdorf und am 16. Dezember in der Jakobskirche in Pfalzgrafenweiler stattfinden. Bisher waren die fünf Sänger vor allem mit zum Teil selbst getexteten lustigen deutschen Liedern und englischen Pop-Songs zu hören.

Auch wenn der Programmtitel "Fürchtet euch nicht – Sixpack singt Weihnachtslieder" anderes vermuten lässt, gibt das Ensemble vorwiegend ernste klassische Weihnachtskompositionen zum Besten. Mit Werken wie "Machet die Tore weit" und "Es ist ein Ros’ entsprungen" kehrt Sixpack zu seinen "zarten Wurzeln" zurück, die in der Christophorus-Kantorei liegen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Musiker wollen damit "ihre lange Zeit brachliegende Liebe zum klassischen A-cappella-Gesang" wieder erblühen lassen.

Die Konzertbesucher erwartet eine besinnliche Stunde mit bekannten deutschen und englischen Weihnachtsliedern in mehrstimmigen Männersätzen, bereichert um besondere Arrangements und ein paar weltliche Stücke. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.