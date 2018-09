Pfalzgrafenweiler Emotionales Musical über den Jünger Petrus

Bei drei Konzerten unter der Gesamtleitung von Andreas Hauser ist der Regenbogenchor, begleitet von einer fünfköpfigen Band, zu hören: am Sonntag, 7. Oktober, ab 17 Uhr in der Festhalle in Pfalzgrafenweiler, am Samstag, 13. Oktober, ab 18 Uhr im Kurhaus Freudenstadt und am Sonntag, 14. Oktober, ab 17 Uhr im JMS-Zentrum in Altensteig. Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.