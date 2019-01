Pfalzgrafenweiler Einst Praktikant – jetzt Amtsleiter

Zurück zu den Wurzeln: So könnte man den beruflichen Weg von Pasqual D’Angelo beschreiben. Bereits in seiner Ausbildung lernte er in der Praktikumsphase die Bauverwaltung und Kämmerei in Pfalzgrafenweiler kennen. Jetzt kehrte er als Haupt- und Bauamtsleiter zurück.